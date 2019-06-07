Даниловича никак не отпустит: появилась мощная фотожаба на Кучму

В сети была опубликована меткая фотожаба, связанная с отбором представителей команды президента Украины Владимира Зеленского на внешнеполитические переговоры об урегулировании на Донбассе.

Так, снимок с подписью забавного диалога между президентом Беларуси Александром Лукашенко и возвращенным в Минскую группу экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, был опубликован рядом информационных изданий.

По сюжету фотожабы старые приятели-президенты соседних стран подшучивают над своим политическим стажем.

"Политика, Леонид Данилович, тебя никак не отпускает", - произносит Лукашенко.

"Как ты меня узнал, я же новое лицо в политике", - отвечает ему Кучма.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы волной гнева отреагировали на подписание нового соглашения о перемирии на Донбассе, предложенным возвращенным в Минскую группу Леонидом Кучмой.