RU  UA  EN

четверг, 6 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.45
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 июня

22:28
Снятие блокады с Донбасса: у Зеленского назвали условие
21:58
В результате взрыва гранаты на Донбассе погиб мужчина: подробности трагедии
21:28
К переговорам по Донбассу может присоединиться страна, поддерживающая Россию
20:59
Новое руководство Украины может допустить фатальную ошибку: эксперт назвал детали
20:47
Нидерланды - Англия: стартовые составы
20:28
Снятие экономической блокады с Донбасса: в ОБСЕ сделали важное уточнение
20:03
"Оппозиционная платформа - За життя" начала путь к победе на парламентских выборах - Рабинович
19:59
Получим не то, чего хотим: эксперт рассказал о военной помощи Украине от США
19:59
Досрочные выборы в Раду могут не состояться: названа причина
19:53
Бегу открывать шампанское: болельщики с юмором отреагировали на назначение тренера "Динамо"
19:35
Паника уже прошла: в "95 Квартале" рассказали, как работают без Зеленского
19:27
В скандале с плагиатом Порошенко - Зеленский появился неожиданный поворот
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Порошенко указал Зеленскому на "красные линии" и смертельную угрозу для бойцов ВСУ: видео

четверг, 06 июня 2019, 15:26
переглянути новину українською

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал признаками капитуляции тезисы, которые объявляла украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске.

Об этом он заявил во время брифинга.

Так, капитуляцией он назвал предложение снятия экономической блокады, отказ украинских дипломатов говорить об освобождении заложников и о раздаче российских паспортов жителям ОРДЛО.

Порошенко заявил, что его настораживает предложение Вооруженным силам не вести огонь по противнику в ответ на провокации.

"Отмена решения СНБО, если это находилось в директивах президента Зеленского, является кардинально вредным ... Как очень метко сказали, это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел. Девятнадцать режимов прекращения огня, которые были подписаны по моему приказу, не забирали право у украинских военных на самозащиту ... Я хочу призвать, чтобы мы четко определили те красные линии, за которые нельзя заступать. Эти линии переходить нельзя, ведь за ними наступает капитуляция. Ничего общего с миром капитуляция не имеет", - сказал он.

Также пятый президент призвал возобновить работу сторон в Нормандском формате с участием Франции, Германии и России.

"В следующем саммит Украина-ЕС необходимо восстановить этот чрезвычайно важный формат для того, чтобы обеспечить реализацию Минских договоренностей", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы волной гнева отреагировали на подписание нового соглашения о перемирии в Донбассе, которое должно состояться до 19 июня.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: