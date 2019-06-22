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Сенсация не удалась: российскую пропаганду поймали на лжи про убийц экс-главаря ДНР

суббота, 22 июня 2019, 03:37
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Российские информационные издания сообщили, что французская разведка "раскрыла тайну" убийства "главаря ДНР" Александра Захарченко и сослались при этом на слова вышедшего на пенсию ветерана военной разведки Франции, которые имеет серьезные проблемы со здоровьем и обвинялся в геноциде населения Руанды.

Об этом сообщает "Одесский курьер".

Отмечается, что 73-летний французский экс-разведчик Поль Барриль поделился своим мнениям о событиях, происходящих на оккупированных территориях Украины в интервью ресурсу OffGuardian.

Барриль комплементарно высказался о сепаратистах и действиях российской армии в Украине и заявил, что Захарченко был устранен "диверсантами третьего полка спецопераций военной разведки Минобороны Украины", которых якобы готовили кураторы из США.

Также французский военный пенсионер выразил желание лично посетить оккупированную часть Донбасса и там представить свои выводы относительно актуальных событий. Однако из-за следствия относительно возможных совершений им военных преступлений в Руанде, такой визит может быть сорван.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Россия пытается раздуть международный скандал из истории с попыткой застройки территории на окраине Полтавы, где предположительно находится захоронение погибших во время Холокоста евреев.

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