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Атака на дружбу: пропаганда Кремля раздувает вокруг Украины новый скандал

среда, 19 июня 2019, 04:31
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Россия пытается раздуть крупный международный скандал из истории с попыткой застройки территории на окраине Полтавы, где предположительно находится захоронение погибших во время Холокоста евреев.

Об этом говорится в материале на сайте "Информационное сопротивление".

В издании отметили, что хозяйственному спору с застройкой уже 8 лет, и городские власти много раз обещали представителям Израиля останавливать работы в случае, если на месте будет обнаружено захоронение.

"Ряд российских и израильских СМИ сообщил о "вопиющем факте" застройки в Полтаве захоронений евреев, ставших жертвами Холокоста. Спор, которому 8 лет, заинтересовал кремлевскую пропаганду после обращения посла Израиля в Украине Йоэля Лиона к мэру Полтавы с просьбой приостановить застройку места погребения", - сообщил он.

Согласно материалу, к делу был подключен известный российский пропагандист – президент "Института Ближнего востока" Евгений Сатановский. Именно он курирует информационную кампанию по раздуванию фейка.

"Российская пропаганда пытается из этой ситуации создать межнациональный конфликт, особенно с учетом того, что у Украины и Израиля хорошие дружеские отношения", - отметил автор.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети начал распространяться фейк о том, что украинские военные заняли несколько улиц в Донецке, выбив оттуда боевиков незаконных вооруженных формирований.

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