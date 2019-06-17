RU  UA  EN

понедельник, 17 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 июня

10:37
​Посрывало крыши и повыбивало окна: появились фото и видео последствий урагана под Луганском
10:35
Были вооружены: появилось видео дерзкого беспредела на дороге в Киеве
10:19
​В Украине с 1 июля повысят пенсии: кто будет получать больше
10:05
В США произошла стрельба на выпускном: появились первые данные о жертвах и пострадавших
09:51
​Непогода в Украине оставила без света более ста населенных пунктов
09:48
Лидер сборной Украины удивил выбором нового клуба
09:43
Боевики придумывают новые фейки, запугивая жителей Донбасса
09:25
В Киеве произошел сильный пожар в жилой высотке: фото и видео с места ЧП
09:21
​Украину накроет мощный шторм: где стоит ожидать грозы и шквалы
08:59
​Боевики опять устроили провокации на Донбассе и понесли потери
08:24
​В ПЦУ пояснили причины протестов Филарета
08:00
День Святого Духа и именины Петра: какой праздник 17 июня
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики придумывают новые фейки, запугивая жителей Донбасса

понедельник, 17 июня 2019, 09:43
переглянути новину українською

Накануне Минской встречи, запланированной на среду, 19 июня, боевики запустили новые фейки, дабы запугать жителей оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в заявлении штаба ООС.

"Оккупанты и представители российских оккупационных войск через собственные источники массовой пропаганды публикуют фейковые новости о якобы подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов", - говорится в заявлении.

При этом в штабе уточнили, что только за последнюю неделю боевики устроили несколько провокаций, использовав вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"Зафиксированы нередкие случаи открытия огня со стороны российских оккупационных войск с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм передовых позиций сил ООС. Все они отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированы украинской стороной СЦКК", - сообщили в пресс-центре штаба.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики обстреляли школу и жилой дом под Луганском.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: