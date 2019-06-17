Боевики придумывают новые фейки, запугивая жителей Донбасса

Накануне Минской встречи, запланированной на среду, 19 июня, боевики запустили новые фейки, дабы запугать жителей оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в заявлении штаба ООС.

"Оккупанты и представители российских оккупационных войск через собственные источники массовой пропаганды публикуют фейковые новости о якобы подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов", - говорится в заявлении.

При этом в штабе уточнили, что только за последнюю неделю боевики устроили несколько провокаций, использовав вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"Зафиксированы нередкие случаи открытия огня со стороны российских оккупационных войск с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм передовых позиций сил ООС. Все они отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированы украинской стороной СЦКК", - сообщили в пресс-центре штаба.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики обстреляли школу и жилой дом под Луганском.