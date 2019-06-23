Сохранить лицо Путина: стало известно, как Запад хочет закончить войну на Донбассе

Отдельные представители западных элит из Евросоюза и США приступили к разработке и реализации стратегии по урегулированию конфликта на Донбассе неприемлемыми для Украины методами.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Арестович на своей странице в Facebook.

Блогер представил план, по которому намерены действовать представители заинтересованных в проекте западных элит. Отдельно в нем следует выделить два ключевых пункта, которые раньше были за "красной чертой" – прямые переговоры представителей украинского правительства с террористами и постепенное выведение России из-под ответственности за содеянное на Донбассе. Арестович считает, что план разделен на следующие этапы:

1. Разделение проблемы Крыма и Донбасса.

2. Возобновление нормандского формата с повесткой прекращения огня.

3. Проведение комплекса мер, плотно привязывающих "ЛНР"/"ДНР" к Украине, в первую очередь, снятие экономической блокады, восстановление водо-, газо-, электроснабжения. "Де юре факт таких переговоров будут отрицать. Для их легитимации, начнут с "хозяйственных вопросов".

4. Признание конфликта внутриукраинским, опять не де юре, а по факту, в риторике и подходах. Вывод России из статуса "стороны конфликта" в "оказывающую поддержку одной из сторон".

5. Инвестиционный форум по восстановлению Донбасса, показ перспективы закачки денег в Луганскую и Донецкую области.

По его мнению, в случае реализации плана, Россия сможет "сохранить лицо" и частично легализовать аннексию Крыма, а Украина в свою очередь сохранит транзит газа, получит инвестиции на восстановление Донбасса и продвинется на пути в ЕС и НАТО.

Блогер отметил, что россиянам проект может быть не так интересен, как захват информационного пространства в Украине (который уже начался через скупку телеканалов) и манипуляции с общественным мнением украинцев.

Алексей Арестович также иронически высказался о возможной реакции Украины на попытку реализовать такой план.

"Что может сломать этот план со стороны Украины? Сверхнекомпетенция нового ее руководства", - заметил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист Виталий Портников сообщил, что Россия намерена требовать от президента Украины Владимира Зеленского предоставления автономии оккупированным территориям Донбасса и легализации группировок ДНР и ЛНР, чтобы начинать переговоры об урегулировании "с чистого листа".