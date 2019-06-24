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Топ-пропагандистов Путина взбесил "привет" из Украины в ПАСЕ

понедельник, 24 июня 2019, 13:33
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В ПАСЕ неизвестные распространили среди делегатов листовки о главных российских пропагандистах – Маргарите Симоньян, Ольге Скабеевой и Дмитрии Киселеве, а также украсили улицу перед зданием ассамблеи плакатами о российской агрессии в Украине.

Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщил российский ведущий пропагандистских шоу о политике Владимир Соловьев.

Он поспешил обвинить в печати листовок украинских дипломатов.

"Судя, по написанию фамилий, постаралась украинская сторона. Для них это вполне естественно: стукачество переросшее в сайт Миротворец и теперь выплеснувшееся в ПАСЕ", - написал пропагандист.

Адвокат Николай Полозов, который защищал украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму, а также занимался делом военнопленных моряков, прокомментировал баннеры, которыми встречали россиян в ПАСЕ.

"Возле Совета Европы выставка картин, отражающих всю полноту радости европейцев от возвращения делегации РФ в ПАСЕ", - написал адвокат.

Пользователи соцсетей под постами россиян указали на справедливость такого обращения и предложили ряд новых акций.

Как сообщал "Апостроф", 22 июня, в грузинской столице Тбилиси митингующие избили российских пропагандистов.

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