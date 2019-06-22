В Тбилиси произошла драка с российскими пропагандистами: видео

В субботу, 22 июня, в грузинской столице Тбилиси напали и побили российских пропагандистов.

Об этом сообщает российское издание "Вести.ru" в Facebook.

"Сегодня в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24". Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, когда к ним подошли несколько молодых людей", - говорится в сообщении.

Отмечают, что местные активисты подошли к россиянам и начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала. Вступился за журналистов муж хозяйки турагентства. Она украинка, а он грузин по национальности. В итоге нападающие сбежали.

Как сообщал "Апостроф", российский депутат Сергей Гаврилов, из-за визита которого в Тбилиси в Грузии начались массовые акции протеста, сделал громкое заявление по всему произошедшему.