Российский футболист сыграл в майке с лозунгом против России: опубликовано фото

Российский полузащитник кутаисского "Торпедо" Нодар Кавтарадзе выразил протест из-за ситуации в Грузии.

Футболист вышел на поле в майке с надписью: "Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией".

Об этом сообщает страница "Торпедо" в Facebook.

Данный эпизод произошел в матче 19-го тура чемпионата Грузии "Торпедо" - "Сиони" (7:0).

26-летний Кавтарадзе является уроженцем Москвы и имеет российский паспорт. В такой же футболке на скамейке запасных весь матч просидел 19-летний защитник Вахтанг Небиеридзе, который также является россиянином грузинского происхождения.

Напомним, в грузинских городах люди вышли на протест после выступления депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Тбилиси произошла драка с российскими пропагандистами.