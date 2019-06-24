Текста нет: депутаты ПАСЕ готовятся голосовать за "российское" решение вслепую

У депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы до сих пор нет текста решения с поправками, за которое они должны голосовать ночью.

Об этом сообщает издание "Европейская правда".

Голосование в Страсбурге уже должно было начаться, однако выяснилось, что проект документа, вынесенный на голосование, не успели перевести на французский (язык, который является официальным для СЕ - ред.). Поэтому президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье объявила, что немного откладывает начало голосования.

Отмечают, что в то же время, у депутатов нет также текста решения на английском.

"В комнате, где представители секретариата распространяют официальные документы по состоянию на 19:30 по Киеву собрались представители делегации, они ожидают первые экземпляры проекта с инкорпорированными в него поправками, который будет вынесен на голосование. В свободном доступе нет также электронной версии сводных поправок", - говорится в сообщении.

Таким образом, дебаты по документу прошли без изучения изменений в него, и даже если депутаты успеют получить текст поправок до начала голосования, то все равно будут вынуждены голосовать, не изучив их содержание.

Напомним, решение ПАСЕ об уничтожении санкционного механизма может быть принято в Страсбурге в ночь на вторник, 25 июня, несмотря на несогласие Украины. Его добавили в повестку дня с рядом процедурных нарушений.

Как сообщал "Апостроф", канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но при условии выполнения определенных условий со стороны Москвы.