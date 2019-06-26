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Что должна выполнить Россия для полноценного возвращения в ПАСЕ: названы 5 условий и сроки

среда, 26 июня 2019, 13:32
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Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации России, однако выдвинул для этого ряд условий.

Об этом говорится в резолюции, опубликованной на официальном сайте ПАСЕ.

В частности, Москву призвали освободить украинских моряков, которые были захвачены в ноябре 2018 года в Керченском проливе, заплатить долги в Совет Европы (СЕ), а также прекратить преследования ЛГБТ. Россия должна выполнить все условия до апреля 2020 года.

Список содержит пять пунктов:

— освободить 24 украинских моряка, захваченных в плен в Керченском проливе;

— немедленно выплатить все взносы в Совет Европы (долг РФ — 60 миллионов евро);

— безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в крушении MH17 Malaysia Airlines;

— принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТ), в частности в Чеченской Республике;

— сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), "учитывая важность выборов генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека, будет приветствовать участие делегаций всех государств-членов в следующем июне". Подчеркивается, что ПАСЕ ожидает взаимность диалога и конкретных результатов по выполнению этих пунктов.

"Ассамблея предлагает своему мониторинговому комитету представить доклад о выполнении обязательств Российской Федерацией в кратчайшие сроки, но не позднее, чем в апреле 2020 года на внеочередной сессии", — говорится в тексте резолюции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали карту, на которой изображены государства, которые голосовали за возвращение России в ПАСЕ.

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