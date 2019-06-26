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Кремль задумал антиукраинскую провокацию в ПАСЕ

среда, 26 июня 2019, 10:29
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Россия планирует отправить депутатов оккупационных "властей" Крыма на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом заявил в интервью Русской службе RFI зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой.

"Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее", - сказал он.

Также он дал комментарий относительно возвращения России в состав Ассамблеи. По мнению представителя Госдумы РФ, решение было принято потому что Совет Европы не в состоянии "решить проблемы" без россиян.

"Я связываю это с пониманием того абсолютно очевидного факта, что ни одна европейская проблема без России не может быть решена и решаться не будет", - заявил Толстой.

При этом Толстой отметил, что российская делегация готова к "корректном и вежливому" диалогу с Украиной.

"Наши аргументы не менее содержательны и важны для коллег, чем крики русофобского меньшинства, возглавляемого Британией и Украиной. И я считаю, что возможность для диалога есть только тогда, когда у диалога есть две стороны, без этого невозможно. Мы с Украиной готовы к диалогу, но этот диалог должен быть корректным, вежливым и по существу", - заявил российский политик.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали карту, на которой изображены государства, которые голосовали за возвращение России в ПАСЕ.

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