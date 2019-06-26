Рано радуетесь: Британия поставила Россию на место с возвращением в ПАСЕ

Возвращение России в ПАСЕ будет находиться под большим вопросом до октября.

Об этом заявил на пресс-конференции автор доклада по полномочиям делегации РФ Роджер Гейл.

Дело в том, что делегация Великобритании может опротестовать полномочия делегации РФ в ПАСЕ на сессии, которая пройдет в октябре.

"Британская делегация планирует опротестовать полномочия в октябре", - уточнил он, говоря о полномочиях делегации России в ПАСЕ.

Как сообщал "Апостроф", ранее скандальный депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий привел показательный разговор с представителями ПАСЕ.

Кроме того, в сети показали карту друзей России из ПАСЕ. Так, полностью "за" возобновление статуса РФ в организации свои голоса отдали Азербайджан, Андорра, Австрия, Франция, Испания, Италия, Португалия, Кипр, Норвегия, Исландия, Ирландия, Сербия, Сан-Марино и Турция.