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Россия нас подставила: нардеп привел показательный разговор с представителями ПАСЕ

среда, 26 июня 2019, 11:31
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Скандальный депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, который обвинялся в сексуальных домогательствах, может стать вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом на своей странице в Facebook пишет нардеп Борислав Береза.

"Общался только что с двумя делегатами ПАСЕ. Возмущаются. Говорят, что Россия их подставила, когда выдвинула от своей делегации Леонида Слуцкого на должность вице-президента ПАСЕ. Жалуются на то, что они же не следят за новостями в России и не знали, что Слуцкий был обвинен в сексуальных домогательствах к журналисткам и были доказательства этого. А вчера им прислали ссылки на статьи в европейских СМИ", – пишет Береза.

По его словам, делегаты ПАСЕ были встревожены тем, что возможное назначение Слуцкого может не понравиться женщинам-избирателям в период избирательной кампании.

"Весь наш диалог слышал еще один наш коллега и спросил у одного из моих собеседников есть ли у него дети. Тот засмеялся и ответил: "Зачем ты спрашиваешь? Ты же знаешь, что у меня две дочки". И тогда прозвучала фраза: "Тебе не стоит приглашать в перспективе Слуцкого домой. Чтобы кроме избирателей не расстроились еще и дочери, если Слуцкий чуть-чуть даст волю рукам". Видели бы вы глаза наших собеседников. Конечно, мало кто любит проецировать на себя чужие проблемы. Но никто не застрахован от того, чтобы столкнуться с ними. Просто многие стараются об этом не думать. Так же, как и с российской аннексией Крыма или оккупацией Донбасса. А зря…", – резюмировал Береза.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Россия планирует отправить депутатов оккупационных "властей" Крыма на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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