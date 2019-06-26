Российский реванш в ПАСЕ: появились новые скандальные подробности по Украине

Профильные комитеты ПАСЕ, рассмотрев вопрос о полномочиях делегации РФ, приняли рекомендацию подтвердить их даже без минимальных санкций, которые оставались разрешенными после решения ассамблеи, принятого 24 июня.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", со ссылкой на соответствующие решения комитетов.

Мониторинговый комитет ПАСЕ, который рассматривал вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны РФ и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.

Кроме того, в докладе комитета среди требований и призывов к РФ не оказалось пунктов, касающихся оккупированного Крыма, нападения РФ на Донбасс и фактического контроля на этой территории, за исключением упоминания о сбитом авиалайнере MH17.

Регламентный комитет, который разбирался с присутствием в составе делегации РФ депутатов, голосовавших за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан, вообще отказался от доклада.

Как отмечается, в этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после скандального решения ПАСЕ, принятого в понедельник.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", скандальный депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, который обвинялся в сексуальных домогательствах, может стать вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.