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Диктаторы и президенты: Трамп потроллил Путина после встречи на саммите G20

воскресенье, 30 июня 2019, 19:41
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Президент США Дональд Трамп сказал, что на саммите G20 в японском городе Осака "встречался и с диктаторами", но не уточнил, кто это.

Об этом сообщает информагентство ТАСС.

По словам американского лидера, во время посещения саммита "большой двадцатки" он провел ряд двусторонних встреч. Однако он также неоднозначно намекнул на других лидеров, скорее всего это заявление касалось Путина.

"Я провел много дней в Японии. Там я встретился почти с каждым лидером, я встретился с президентами, премьерами и диктаторами", - сказал он под смех военнослужащих, не уточнив, кого именно имеет ввиду.

В частности, на саммите G20 президент США встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как сообщал "Апостроф", 30 июня президент США Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи.

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