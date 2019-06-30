RU  UA  EN

понедельник, 1 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

1 июля

11:11
В Раде Зеленскому подложили свинью с отставкой Климкина
11:04
"Укрлендфарминг" выделил средства на уличное освещение в Полтавской области: детали
10:58
​Радостная капитуляция: шепчущего Зеленского размазали в сети за сдачу Донбасса
10:45
Говорят, Катамадзе удалила пост о России-оккупанте: что произошло на самом деле
10:44
В Украине сняли на видео настоящий торнадо
10:44
Чего ждать от погоды в июле: синоптики дали прогноз
10:42
​Пенсии и соцвыплаты ушли в плюс: что изменилось с 1 июля в Украине
10:25
Как изменился курс гривны за выходные: свежие данные от НБУ
10:19
Топ-чиновника Зеленского заметили на концерте певца из России: он оправдывается
10:17
Кличко сделал громкое заявление о своем будущем в боксе
10:09
​На саммите G20 Путина поставили на место с торгами за Курилы: видео
10:07
Освобождение украинских пленных должно проходить в координации с госструктурами - Могилев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Союзники Украины планируют совместные действия после возвращения России в ПАСЕ

воскресенье, 30 июня 2019, 23:07
переглянути новину українською

Страны, которые проголосовали против возвращения России в ПАСЕ, хотят разработать общий фронт.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Государства Центральной и Восточной Европы работают над общей резолюцией по делу возвращении России права голоса в ПАСЕ", - заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский.

Политик встретился с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской Унии. Карчевский отметил, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги.

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшнее мероприятие, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее", - заявил маршал.

Напомним, польская делегация не примет участия в заседании Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры в начале следующей недели. Это связано с возвращением РФ в ряды организации.

Как сообщал "Апостроф", Запад и Российская Федерация еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского согласовали некий непубличный план, который предусматривал, в частности, возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Запад отверг первые инициативы Зеленского: что произошло на G20

Фатальная политика: как полезные идиоты помогли России вернуться в ПАСЕ

ПАСЕ возвращает Россию: кто виноват и что делать Украине

Путин ни при каких условиях не остановится перед целью покорения Украины - Ариана Ґиць

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: