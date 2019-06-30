Союзники Украины планируют совместные действия после возвращения России в ПАСЕ

Страны, которые проголосовали против возвращения России в ПАСЕ, хотят разработать общий фронт.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Государства Центральной и Восточной Европы работают над общей резолюцией по делу возвращении России права голоса в ПАСЕ", - заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский.

Политик встретился с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской Унии. Карчевский отметил, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги.

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшнее мероприятие, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее", - заявил маршал.

Напомним, польская делегация не примет участия в заседании Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры в начале следующей недели. Это связано с возвращением РФ в ряды организации.

Как сообщал "Апостроф", Запад и Российская Федерация еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского согласовали некий непубличный план, который предусматривал, в частности, возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).