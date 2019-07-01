Зеленский отправился в первый заокеанский визит: раскрыты подробности

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в первый заокеанский визит - 1-3 июля он будет находиться в Канаде.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Зеленский планирует принять участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится в крупнейшем городе Канады, столице провинции Онтарио - Торонто.

"Во время визита президент Украины проведет встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов. Также Владимир Зеленский встретится с украинской общиной Канады", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 17 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон.

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