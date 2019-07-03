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Делегация ПАСЕ срочно уехала из Украины после заявления Парубия

среда, 03 июля 2019, 18:55
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Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами прекратила свою работу в Украине и покинула страну.

Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте Ассамблеи.

В Киеве делегация находилась со 2 по 3 июля. Цель ее пребывания – оценка ситуации перед выборами в Верховную Раду.

В заявлении указывается, что председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил в своем письме президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, что украинский парламент отзывает свое приглашение для европейских дипломатов о наблюдении за выборами на территории страны.

"В результате этого решения предвыборная делегация решила прекратить свою деятельность досрочно", - сообщили в ПАСЕ.

До принятия решения об отъезде европейские дипломаты встретились с украинскими политиками, представителями гражданского общества и СМИ, а также провели консультации с представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ).

Президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила сожаление по поводу отзыва приглашения и отметила, что Украина, как член Совета Европы, находится "под процедурой мониторинга Ассамблеи".

Как сообщал "Апостроф", ранее представитель Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что делегация ПАСЕ не будет присутствовать во время досрочных парламентских выборов в Украине, поскольку глава ВРУ Андрей Парубий отозвал соответствующее приглашение. Дипломат выразился в поддержку спикера парламента.

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