Прямые переговоры: нардеп Шахов назвал эффективный способ обеспечить мир на Донбассе

Разведение войск в Станице Луганской - хороший сигнал, но главное, чтобы договоренности соблюдали все стороны конфликта.

Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов в эфире телеканала "Наш", комментируя выполнение Минских соглашений.

По его мнению, единственный способ закончить кровопролитие в стране - напрямую разговаривать с агрессором.

"Я считаю, что разведение войск на Донбассе - это первый шаг, показатель того, что мы все-таки не хотим войны, мы хотим мирным путем закончить это кровопролитие, когда жены плачут на могилах своих мужей. Поэтому это нормальный путь к разрешению вопроса", - сказал нардеп.

Отвечая на вопрос ведущего, какие перспективы и дальнейшие шаги для мира можно предпринять, парламентарий отметил:

"Президент Зеленский четко сказал на дебатах о том, что он готов разговаривать "хоть с чертом лысым", чтобы был мир. Говорил же? Говорил. Поэтому, не важно, с кем велись такие переговоры - была бы моя воля, если бы я был президентом, я бы полетел в Россию и разговаривал бы напрямую с Россией - без всяких посредников, потому что мы самостоятельная страна и можем вести диалог от своего имени", - заявил Сергей Шахов.