Началась "эпоха примирения" Запада с Россией: дипломат пояснил, к чему готовиться Украине

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы может стать прецедентом для дальнейших действий по снятию санкций с Кремля.

Об этом в интервью BBC рассказал дипломат Дмитрий Кулеба.

По его словам, решение в ПАСЕ является началом "эпохи примирения с Россией".

"Все, что видели дипломаты за кулисами, вылезло наружу в наиболее грубом, ярком виде. Посмотрите на увеличение визитов в Россию и визитов российских лидеров на Запад, в частности в ЕС. Российского премьер-министра Медведева радушно принимали во Франции, улыбались. В группе "Большой двадцатки" с Путиным провели все встречи. Нужно осознать, что эпоха, когда все стояли одним фронтом с Украиной в противостоянии с агрессором, подошла к концу. Партнеры, которые были бок о бок с нами в одном формате, не учитывают наших интересов в других форматах. Началась сложная, драматичная игра. В нее стоит играть. Нужно много выдержки и понимания того, что играть придется в долгую", – отмечает Кулеба.

Дипломат считает, что теперь во время дискуссий о продолжении санкции в ЕС будут приводить пример ПАСЕ: "Мол, небо на землю от этого не упало".

К возможности диалога с Россией на будущих сессиях ПАСЕ Кулеба также относится скептически.

"У меня есть понимание наших российских партнеров, которое не позволяет мне предположить, что все будет так легко. Только если россияне видят, что могут что-то получить от уступки или компромисса, то идут на них. Я не исключаю культуры диалога. Просто одно дело - это диалог двух цивилизованных людей за столом. Другое - диалог с нападающим на улице, который хочет украсть у тебя деньги", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, подробнее о возвращении России в ПАСЕ читайте в материале "Апострофа": ПАСЕ возвращает Россию: кто виноват и что делать Украине.