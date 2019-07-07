У США нет уверенности: генерал указал на серьезную проблему с поставкой летального оружия Украине

США опасаются передавать высокотехнологичное оружие в Украину, поэтому необходимо делать ставку на собственную оборонную промышленность.

Об этом "Апострофу" рассказал бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, некоторые поставки летального вооружения из США в Украину планируются, однако ожидать особо мощного и дорогого оружия не стоит.

"На тактическом уровне это может быть стрелковое оружие, некоторые элементы противотанковых вооружений, совсем небольшие дополнительные партии "Джавелинов", особенно - бронированная автотехника, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки. Частично это будут средства, связанные с охраной не только сухопутных, но и морских границ, а в перспективе – катера. Это то, что мы можем получить в течение полугода. Особо мощного или дорогостоящего высокотехнологичного оружия - точно не будет. Потому что у США нет уверенности, что оно не будет захвачено Россией или передано в РФ некими силами даже при различных режимах в Украине. Поэтому уровень поддержки есть, но он не определяющий. Нам надо делать ставку на свой ОПК, который по многим параметрам не хуже, чем в Европе и даже в США", – отмечает Маломуж.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Николаем Маломужем: В ближайшие недели Путин будет провоцировать ситуацию в Украине.