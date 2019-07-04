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​Поставки для ВСУ бронетехники из Канады: в Украине указали на две главные проблемы

четверг, 04 июля 2019, 10:37
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Во первых, в Украине нет боеприпасов для канадской бронетехники, которую собирается закупать ВСУ, во вторых – поставка такого вооружения в страну негативно ударит по возможностям и потенциалу отечественной оборонной промышленности.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Вся бронетехника, которая попадет из Канады в Украину, в любом случае будет соответствовать стандартам НАТО. А это может стать для ВСУ серьезной проблемой.

"Эта бронетехника имеет вооружение НАТО. То есть те БТР, которые состоят на вооружении в армии Канады, имеют 25-мм пушки, боеприпасы 7,62 стандартов НАТО, а у нас этих боеприпасов нет. Ели речь будет идти о поставках в количестве 200-400 единиц, то, вполне возможно, что канадские БТР будут перевооружаться нашими боевыми модулями, которые уже отработаны и установлены на БТР-3 и БТР-4, бронеавтомобили. Понятно, что новый двигатель, другая трансмиссия, запчасти - все это только добавит головной боли тыловикам. Но бронетранспортеры нам нужны, по крайней мере до тех пор, пока не будет налажено серийное производство БТР-3 и БТР-4", - поясняет "Апострофу" военный эксперт Михаил Жирохов

Одновременно, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, озвучил еще один нюанс. По его мнению, промышленное сообщество внутри Украины негативно отреагирует на поставки бронетехники из Канады.

"Если речь идет о расширении канадской военной помощи для Украины, и в нее попадут современные виды бронетехники, то это одно дело. Но если речь идет о том, чтобы Украина подрядилась покупать канадские бронетранспортеры или танки, то это совсем другое дело, так как промышленное сообщество внутри Украины встретит это сообщение негативно. У нас достаточно солидная танковая школа. У нас хорошая школа бронетехники, созданная Михаилом Борисюком (конструктор бронетанкового оборудования, – "Апостроф") в начале 2000-х годов. Наш экспорт мощнее, чем даже российский, где традициям танкостроения десятки лет. Кроме того, у нас разрабатывается полтора десятка образцов легкой бронетехники и некоторые из них уже приняты на вооружение, например, "Козак", "Барс". И если Украина пойдет на прямые закупки подобной техники, это негативно ударит по возможностям и потенциалу отечественной оборонной промышленности", - считает эксперт.

Детально читайте в материале "Апострофа": Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе.

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