На саммите Украина-ЕС подписали пять важных соглашений: главные моменты

8 июля в Киеве прошел саммит Украина – Европейский Союз: по результатам встречи было подписано несколько соглашений, которые предусматривают выделение помощи на общую сумму около 177 миллионов евро.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Владимира Зеленского.

В частности, было подписано соглашение про финансирование мероприятия "U-LEAD c Европой: программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития – вторая фаза". Документ предусматривает привлечение помощи ЕС общим объемом 40 млн евро на финансирование мероприятий по реализации реформы децентрализации и поддержки объединенных общин.

Также подписано соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Антикоррупционная инициатива - вторая фаза", общий бюджет которой - 22,9 млн евро. Помощь ЕС направлена на усиление борьбы с коррупцией на национальном и местном уровнях.

Кроме того, между правительством Украины и Европейской комиссией заключено соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка гражданского общества и культуры". Помощь ЕС общим объемом 10 млн евро должна быть привлечена "для повышения возможностей организаций гражданского общества и учреждений культуры способствовать развитию подотчетных, прозрачных и демократических институтов, социальному и экономическому развитию, а также предотвращению насильственным конфликтам".

Кроме того, было подписано соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Программа технического сотрудничества 2019", направленную на поддержку Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части зоны свободной торговли в сферах сельского хозяйства , окружающей среды, энергетики, государственных закупок, делового и инвестиционного климата, торговле, сфере трудовых отношений. Общий вклад ЕС в рамках документа составляет 44 млн евро.

Также между правительством Украины и Европейской комиссией заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для Востока Украины". Целью документа является увеличение на 10 млн евро объема финансирования ЕС для расширения деятельности по соглашению на регионы, граничащие с Азовским морем, в частности на часть Запорожской области. Таким образом, объем помощи ЕС для финансирования всех мероприятий в рамках договора составит 60 млн евро.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на саммите Украина-ЕС не обошлось без скандалов - вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили мероприятие.

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