RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.55
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июля

19:59
За колючей проволокой: в сети на фото показали "наплыв" туристов в Крыму
19:42
Забирайте его насовсем: сеть разгневало заявление босса Формулы-1 о Путине
19:42
Настя Каменских удивила откровенным видом на сцене: на этот раз в недоумении даже фаны
19:30
ЕС готовит новый удар по России: появились первые подробности
19:25
Газовые переговоры и снятие блокады с Донбасса: ключевые заявления Зеленского на саммите Украина-ЕС
18:59
Украинские военные "почистили" ряды боевиков на Донбассе: фото нового "груза-200"
18:43
Зовут в Москву: скандал вокруг телемоста с Россией получил неожиданный поворот
18:37
В Киеве прогремел смертельный взрыв: опубликовано фото
18:36
Суперсенсация: определилась соперница Свитолиной в битве за полуфинал Уимблдона
18:30
На саммите Украина-ЕС подписали пять важных соглашений: главные моменты
18:25
Елена Зеленская выгуляла в Канаде стильный образ от украинских дизайнеров
18:10
Под Харьковом трагически погиб боец АТО: в сети волна скорби
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На саммите Украина-ЕС подписали пять важных соглашений: главные моменты

понедельник, 08 июля 2019, 18:30
переглянути новину українською

8 июля в Киеве прошел саммит Украина – Европейский Союз: по результатам встречи было подписано несколько соглашений, которые предусматривают выделение помощи на общую сумму около 177 миллионов евро.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Владимира Зеленского.

В частности, было подписано соглашение про финансирование мероприятия "U-LEAD c Европой: программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития – вторая фаза". Документ предусматривает привлечение помощи ЕС общим объемом 40 млн евро на финансирование мероприятий по реализации реформы децентрализации и поддержки объединенных общин.

Также подписано соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Антикоррупционная инициатива - вторая фаза", общий бюджет которой - 22,9 млн евро. Помощь ЕС направлена на усиление борьбы с коррупцией на национальном и местном уровнях.

Кроме того, между правительством Украины и Европейской комиссией заключено соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка гражданского общества и культуры". Помощь ЕС общим объемом 10 млн евро должна быть привлечена "для повышения возможностей организаций гражданского общества и учреждений культуры способствовать развитию подотчетных, прозрачных и демократических институтов, социальному и экономическому развитию, а также предотвращению насильственным конфликтам".

Кроме того, было подписано соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Программа технического сотрудничества 2019", направленную на поддержку Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части зоны свободной торговли в сферах сельского хозяйства , окружающей среды, энергетики, государственных закупок, делового и инвестиционного климата, торговле, сфере трудовых отношений. Общий вклад ЕС в рамках документа составляет 44 млн евро.

Также между правительством Украины и Европейской комиссией заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для Востока Украины". Целью документа является увеличение на 10 млн евро объема финансирования ЕС для расширения деятельности по соглашению на регионы, граничащие с Азовским морем, в частности на часть Запорожской области. Таким образом, объем помощи ЕС для финансирования всех мероприятий в рамках договора составит 60 млн евро.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на саммите Украина-ЕС не обошлось без скандалов - вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили мероприятие.

Читайте также материал "Апострофа": Саммит Украина - ЕС в Киеве: один из результатов уже известен.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украине пора осознать, что она должна помочь себе сама - Эдвард Лукас

Прямые переговоры с сепаратистами: наступит ли Зеленский себе на горло

Конец будет один: что делать Зеленскому с предложением Путина

Запад отверг первые инициативы Зеленского: что произошло на G20

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: