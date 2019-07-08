В Киеве разгорелся скандал на саммите ЕС: министр кивает на Гройсмана

Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит "Украина-ЕС", который проходит 8 июля в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия.

По данным источников, еще сегодня рассматривалась возможность участия Климпуш-Цинцадзе в саммите. Но когда она пришла в Мариинский дворец, ей отказали во входе.

Таким образом, межправительственные договоры на встрече будет подписывать первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

В свою очередь, Климпуш-Цинцадзе обвинила премьера Владимира Гройсмана в том, что он вычеркнул ее из списка участников встречи.

"Премьер принял решение исключить меня из делегации, ибо в предыдущих списках я была, а команда нового президента стала заложником тех интриг, которые ведет глава правительства", - заявила журналистам Климпуш-Цинцадзе.

Руководительницы правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на саммите также нет.

"Там отсутствуют те представители правительства, кто занимался тематикой евроинтеграции и разбирается в вопросах, которые там обсуждаются", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

На вопрос журналистов, как отреагировала европейская сторона на ее неучастие в саммите, Климпуш-Цинцадзе ответила: "Я видела удивленное лицо Гана (еврокомиссар по расширению и политике добрососедства - ред.), но что поделаешь, делегации уже зашли", - сказала вице-премьер.

Как сообщал "Апостроф", во время саммита "Украина - ЕС", который проходит в Киеве в понедельник, никаких новых заявлений об агрессии России против Украины ждать не приходится.