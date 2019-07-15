В России впервые заговорили об обмене пленных украинских моряков

Украинских военнопленных моряков, захваченных в ноябре 2018 года российским ФСБ близ оккупированного Крыма, могут в ближайшее время освободить, информацию подтверждает российская пресса.

Об этом сообщается в Telegram-канале популярного российского информационного издания РИА-Новости.

По информации российского СМИ, соответствующие переговоры между уполномоченными представителями Украины и России уже ведутся. В частности, российскую сторону на них представляет заместитель министра иностранных дел Карасин.

"Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин", - пишет российское издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что захваченных в Керченском проливе моряков могут освободить до парламентских выборов 21 июля. По его мнению, это может быть связано с попыткой президента РФ Путина дать своим сторонникам среди кандидатов на выборах еще один козырь.