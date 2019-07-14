Порошенко неожиданно назвал возможную дату освобождения пленных моряков

Украинских моряков, которых российские военные захватили в плен в Керченском проливе, могут освободить до выборов.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил экс-президент Петр Порошенко.

"Имею информацию, … что на 90% наши пленные могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы так и было", – сказал Порошенко.

"Мне все равно, кто на это натянет одеяло, на кого Путин возложит – в связи с избирательными процессами – причину или позитив… Очень хочу, чтобы дома оказались наши герои", – добавил бывший президент.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Украине от России ничего хорошего ожидать не приходится - Николай Полозов.