Что происходит с пленными украинскими моряками в России: адвокат рассказал подробности

Адвокат пленных украинских моряков во время атаки России в Азовском море Николай Полозов рассказал об их самочувствии.

Подробностями о нем адвокат поделился в интервью "Апострофу".

"В основном, они чувствуют себя удовлетворительно. Есть определенные сложности, связанные с ранеными военнопленными, поскольку у Андрея Артеменко и Андрея Эйдера не извлечены осколки из тел. Они находятся вместе с остальными в следственном изоляторе в "Лефортово". Один раненый прооперирован - его состояние улучшилось. Но требования наших адвокатов о предоставлении всем раненым морякам надлежащей медицинской помощи игнорируются", - уточнил адвокат.

Напомним, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Украине от России ничего хорошего ожидать не приходится - Николай Полозов.