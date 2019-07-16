Россия приготовила Украине ловушку с моряками: Климкин озвучил детали

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия вернет захваченных в Керченском проливе моряков, однако когда и на каких условиях это произойдет – сказать не может.

Об этом он сообщил в интервью "Настоящему времени".

Также Климкин отметил, что комментарии могут повлиять на сроки и условия освобождения моряков и судов.

"То, что обсуждалось между президентом России и нашими друзьями и партнерами, дает мне возможность сказать, что развитие ситуации с моряками будет (…). Контакты президента России с лидерами других стран дают мне основания сказать, что вопрос будет решен. Но когда и как – я сказать не могу и не хочу", – заявил Климкин.

На идею забрать моряков как осужденных министр напомнил, что моряки ничего не нарушали и являются военнопленными, а Россия нарушила иммунитет украинских военных судов и пытается представить все так, будто Крым – российский.

"Это вопрос для нас и чести моряков, и чести государства, и вопрос международно-правовой позиции государства. Если примем их условия по морякам – Россия тогда этим воспользуется относительно нашей позиции по Крыму, нашей позиции в международных судах, относительно всего, куда мы идем. И скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос", – подчеркнул глава МИД.

По его словам, "существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России их (моряков) освободить в любой момент".

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее Порошенко неожиданно назвал возможную дату освобождения пленных моряков.