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Зеленского и Путина попросят помиловать ряд осужденных

вторник, 16 июля 2019, 17:12
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Омбудсмены Украины и России собираются обратиться к президентам – Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину - с просьбой помиловать пленных, в том числе и плененных во время атаки в Азовском море украинских моряков.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и каким-то другим методам, чтобы они были освобождены", - сказала во вторник, 16 июля, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на совместной пресс-конференции с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

В частности, что касается Украины, Денисова сообщила, что привезла для Москальковой список из 150 граждан Украины, которые содержатся на территории России, включая 24 украинских моряков.

Как сообщал "Апостроф", ранее Порошенко неожиданно назвал возможную дату освобождения пленных моряков.

Также ранее адвокат рассказал, что происходит с пленными украинскими моряками в России.

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