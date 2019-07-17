Как Россия освободит украинских моряков: топ-пропагандистка Путина раскрыла "схему"

Одиозная ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева заявила, что украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе, могут отпустить домой.

Об этом она сказала в эфире программы "60 минут".

По словам Скабеевой, морякам в российском суде могут изменить меру пресечения на домашний арест и таким образом они должны будут отправиться домой, в Украину.

"Схема какая: российское Министерство иностранных дел отправило ноту в МИД Украины и там написано, что мы имеем право, после продления ареста, арест был только что продлен, после этого следователь в одностороннем порядке имеет право изменить эту меру пресечения и отправить их из СИЗО под домашний арест. Домашнего адреса здесь в России у них нет, именно поэтому российское законодательство предполагает, опять-таки, я еще раз уточню, после продления ареста, их таки отправят в Киев и Одессу, но я все равно не понимаю с какой такой стати. Хотя Денисова, конечно, поручилась", – заявила российская пропагандистка.

Отметим, что 17 июля суд продлил арест всем 24 пленным морякам на три месяца.

Высказывание Скабеевой о моряках на видео – с 06:48.

Как сообщал "Апостроф", 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ Россииобстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФосвободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.