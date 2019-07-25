RU  UA  EN

четверг, 25 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 июля

09:15
В Киеве прохожий пытался дать отпор пьяной толпе, открыв стрельбу: фото и видео с места ЧП
09:12
​Дипломат рассказала о будущей встрече Зеленского с новым премьером Великобритании
08:40
В Киеве около метро обнаружили жуткую находку: опубликованы фото и видео
08:39
​Украинцы попали в смертельное ДТП в Болгарии: фото и подробности трагедии
08:06
​Привет из прошлого: появилось забавное фото крейсера "Украина" в Николаеве
08:06
Чем занимался на Донбассе российский топ-пропагандист: опубликовано видео
08:00
Выбор жертвы Перуну и именины Марии: какой праздник 25 июля
07:36
В Украине провели испытания на дальность новейшего ракетного оружия: видео
07:29
Дешевка для домохозяек: в сети подняли на смех трейлер российского сериала "Чернобыль"
07:01
Задержан парень, убивший в Киеве 18-летнюю ровесницу: опубликованы фото и видео
07:00
ЦИК подсчитала почти 100% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
06:55
​Десятки "грузов 200" и подбитой техники: ВСУ нанесли мощнейший удар по боевикам
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Дипломат рассказала о будущей встрече Зеленского с новым премьером Великобритании

четверг, 25 июля 2019, 09:12
переглянути новину українською

После завершения процедуры Brexit в Лондоне, начнется подготовка встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко в эфире "Радио Свобода".

"Мы, конечно, очень хотели бы организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будет делаться все для того, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала Галибаренко.

Дипломат напомнила, что Джонсон дважды посещал Украину, когда был на должности министра иностранных дел Великобритании.

"Он знает о нашей специфике, знает о вооруженном конфликте с русскими, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку", - отметила посол.

Смотреть на 14.35 минуте

Подробно об отношениях Украины и Великобритании после Brexit читайте в материале "Апострофа": Борис Джонсон заставит Европу забыть об Украине, но есть важный плюс.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Первый контакт Зеленского и Путина: поможет ли это приблизить мир на Донбассе

Ни НАТО, ни Евросоюз: где Украина может найти новых друзей

Украине пора осознать, что она должна помочь себе сама - Эдвард Лукас

Прямые переговоры с сепаратистами: наступит ли Зеленский себе на горло

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: