​Дипломат рассказала о будущей встрече Зеленского с новым премьером Великобритании

После завершения процедуры Brexit в Лондоне, начнется подготовка встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко в эфире "Радио Свобода".

"Мы, конечно, очень хотели бы организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будет делаться все для того, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала Галибаренко.

Дипломат напомнила, что Джонсон дважды посещал Украину, когда был на должности министра иностранных дел Великобритании.

"Он знает о нашей специфике, знает о вооруженном конфликте с русскими, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку", - отметила посол.

Смотреть на 14.35 минуте

Подробно об отношениях Украины и Великобритании после Brexit читайте в материале "Апострофа": Борис Джонсон заставит Европу забыть об Украине, но есть важный плюс.