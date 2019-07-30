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Последствия будут ужасными: Украину предупредили об опасности автономии Донбасса

вторник, 30 июля 2019, 04:27
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Попытка возвращения оккупированного Донбасса в его нынешнем состоянии - с российскими войсками и бандитскими формированиями - и последующее предоставление ему автономного статуса грозят серьезными последствиями для Украины.

Об этом сообщил в комментарии "Апострофу" советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Йозеф Зисельс.

Он опроверг теорию, которая в последнее время получает популярность среди определенных слоев населения, о том, что якобы автономный статус Донбасса позволит исчерпать конфликт с Россией. Эксперт считает, что сначала оккупированные районы Донецкой и Луганской области должны быть очищены от российских войск и гибридных формирований, а уже потом следует обсуждать вопросы статуса этих территорий.

"Я не верю словам, тем более - словам России. ОРДЛО - некая раковая опухоль, которая создана Кремлем на теле Украины, и, если дать ей автономию, она будет разрастаться и прогрессировать. Включение Донбасса в состав Украины в его сегодняшнем состоянии – с этими бандами, с российскими войсками – это просто фантастическая идея, которая приведет к ужасным последствиям. Я не верю в эту идею", - заявил Зисельс.

Диссидент высказался в пользу санкционного давления на Россию, которое позволяет удерживать агрессора и в то же время действует на население страны. По его мнению, санкции – единственный эффективный инструмент воздействия на РФ на данном этапе.

"Я верю в то, что нужно укрепляться, объединять Запад вокруг политики, которую проводит российская власть, постепенно увеличивая санкции… Кстати, каждая новая санкция, которых уже было несколько, не угрожает России. Но постепенное накопление этих санкций на протяжении 20-30 лет - удушает. Я думаю, что это сознательно делается Западом для того, чтобы не обозлять Россию, чтобы она не начала швыряться ракетами и бомбами, а создать иллюзию, что каждая санкция сильно не вредит России. Хотя уже по итогам пяти лет, как ввели санкции, россияне говорят, что чувствуют их влияние по своему холодильнику", - пояснил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Йозеф Зисельс пояснил, почему Украина и Россия в ближайшее время не смогут прийти к компромиссному решению по Донбассу.

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