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​Раньше там была жизнь: сеть поразили свежие фото и видео с оккупированного Донбасса

понедельник, 29 июля 2019, 04:15
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В сети показали фото и видео того, как оккупанты уничтожают Донбасс, на этот раз ярким примером "процветания" стала железная дорога "Макеевпогрузтранс".

Соответствующие кадры публикует пользователь под ником Иосиф Пиночет в Twitter.

"Так умирает железная дорога Макеевпогрузтранс. До войны этот путь поддерживали в исправном состоянии и чистили от травы", - говорится в сообщении.

На фото и видео, вместо железнодорожных колей, видны лишь непролазные дебри.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии с оккупированной Макеевки, где когда-то был парк, а при боевиках стала разруха.

Напомним также, в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке на шахте Скочинского в Кировском районе обрушился мост сортировки.

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