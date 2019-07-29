​Раньше там была жизнь: сеть поразили свежие фото и видео с оккупированного Донбасса

В сети показали фото и видео того, как оккупанты уничтожают Донбасс, на этот раз ярким примером "процветания" стала железная дорога "Макеевпогрузтранс".

Соответствующие кадры публикует пользователь под ником Иосиф Пиночет в Twitter.

"Так умирает железная дорога Макеевпогрузтранс. До войны этот путь поддерживали в исправном состоянии и чистили от травы", - говорится в сообщении.

На фото и видео, вместо железнодорожных колей, видны лишь непролазные дебри.

Так умирает железная дорога #Макеевпогрузтранс

До войны этот путь поддерживали в исправном состоянии и чистили от травы.#Макеевка#процветание pic.twitter.com/fwGodcCgyo — Иосиф Пиночет (@Jose_Pinoche) July 26, 2019

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии с оккупированной Макеевки, где когда-то был парк, а при боевиках стала разруха.

Напомним также, в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке на шахте Скочинского в Кировском районе обрушился мост сортировки.