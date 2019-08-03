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​В Украине назвали военную альтернативу НАТО, чтобы дать отпор России

суббота, 03 августа 2019, 12:23
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Идея с переименованием Украины в "Украину-Русь" и союз со странами Балтии поможет нашей стране в борьбе с российской агрессией без помощи НАТО и ЕС.

Такое мнение "Апострофу" выразил военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

"НАТО вообще примет кого угодно. Тут без проблем. Турцию приняли, почему не принять "Русь"? К тому же, если у нас появляется такой проект, то нам и Евросоюз не очень нужен. Нам нужны региональные военные союзы - Польша, Литва, Грузия, как минимум", - считает эксперт.

Украине нужно объединится со странами, с которыми наше государство связано политическим, военным союзом.

"Вот сейчас обговаривается проект "Межиморье" или его многочисленные варианты. Для нас это перспективно. Как минимум, это задача национальной безопасности. По крайней мере, тем, с кем мы связаны политическим, военным союзом, прямые военные действия против нас будет сложнее начинать.

НАТО - да, Евросоюз - тут вопрос. Нужно смотреть на варианты развития. Если нам не удастся стать "Русью-Украиной" и заявить претензии на территорию от Балтийского моря до Черного, то в тесном союзе со странами Балтии, с определенной политикой в отношении Беларуси, в отношении части россиян, которые больше ориентированы на Киев (а таких людей там немало), подобрать Молдову и Грузию, - и тогда мы совсем по-другому можем разговаривать и с ЕС, и с НАТО. А если этого нет, то для нас второй стратегией, стратегией замещения является все-таки вступление в ЕС и НАТО, и там - встраивание в наднациональный проект и так далее", - подчеркнул Арестович.

Детально читайте в материале "Апострофа": Нужно создавать Русь-Украину, ЕС и НАТО – запасной вариант – Алексей Арестович.

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