Нужно создавать Русь-Украину, ЕС и НАТО – запасной вариант – Алексей Арестович

Украина является самой большой военной силой среди маленьких стран-соседей. Нам нужно объединятся в региональные военные союзы, тогда, может, ЕС и НАТО нам не нужны станут вовсе, или, по крайней мере, Украина сможет разговаривать ними с более сильных позиций. Об этом в интервью "Апострофу" заявил военный эксперт и блогер АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ.

Первую часть интервью читайте тут: Россия поглотит Украину к 2042 году при одном условии – Алексей Арестович

- Как ваша идея о переименовании Украины в Русь-Украину ложится в концепцию евроинтеграции, вступления нашей страны в Европейский Союз и НАТО?

- НАТО вообще примет кого угодно. Тут без проблем. Турцию приняли, почему не принять "Русь"? К тому же, если у нас появляется такой проект, то нам и Евросоюз не очень нужен. Нам нужны региональные военные союзы - Польша, Литва, Грузия, как минимум.





- В студии "Апострофа" был Илия Куса, который сказал, что Украине нужно сосредоточится на ближайших соседях и создавать некий союз с Польшей, Венгрией, Чехией.

- Вот сейчас обговаривается проект "Межиморье" или его многочисленные варианты. Для нас это перспективно. Как минимум, это задача национальной безопасности. По крайней мере, тем, с кем мы связаны политическим, военным союзом, прямые военные действия против нас будет сложнее начинать.

НАТО - да, Евросоюз - тут вопрос. Нужно смотреть на варианты развития. Если нам не удастся стать "Русью-Украиной" и заявить претензии на территорию от Балтийского моря до Черного, то в тесном союзе со странами Балтии, с определенной политикой в отношении Беларуси, в отношении части россиян, которые больше ориентированы на Киев (а таких людей там немало), подобрать Молдову и Грузию, - и тогда мы совсем по-другому можем разговаривать и с ЕС, и с НАТО. А если этого нет, то для нас второй стратегией, стратегией замещения является все-таки вступление в ЕС и НАТО, и там - встраивание в наднациональный проект и так далее.

Но это будет обидно для культуры Киевской Руси, которая является, с моей точки зрения, одной из десяти-двенадцати мировых культур, таких базовых столпов, на которых вообще стоит человеческая цивилизация как таковая. Ее грубо прервали, не дали развиться, и, хотя эту птицу сбили в полете, она жива. Ее можно оживить и заставить снова взлететь, и потом уже вступать во все эти союзы, в наднациональные структуры, если сильно понадобится.

Это полиэтнический проект, политическая нация, которая включает в себя очень много разных людей. Она сама микроЕвросоюз, в каком-то смысле - микроНАТО, и может на это претендовать. Вот если в Киев поставить циркуль и обвести круг до границ Германии-Австрии, то мы точно являемся самой большой военной силой. То есть мы можем претендовать на то, чтобы с нами считались. Например, я бы на месте власти заключил со странами Балтии и Молдовой такой интересный союз, что, если начинаются военные действия третьих стран против стран, с которыми Украина заключила союз, то мы немедленно вступаем в войну на стороне этих стран. Пояс территориальной обороны…

- Это рационально? Мы еще свой конфликт не окончили…

- Абсолютно. Союзничество прошивается нитками. На чем стоит НАТО? Оно стоит на этой рациональной пятой статье: нападение на любого члена НАТО является нападением на все государства. И вот представьте себе, что вы хотите напасть на кого-то маленького, обидеть маленькую Молдову, а Украина говорит: я немедленно вступаю в войну, как только вы нападете. И тогда вы начинаете добавлять к этому уравнению 500 тысяч украинских силовиков.

- Если говорить не о кадровом составе, а все-таки о военной мощи, - Украина способна на такое? Или что нужно сделать для того, чтобы была готова?

- Армию надо продолжать реформировать - она реформируется. Тенденции, которые происходят в Вооруженных силах, мне тоже нравятся. Например, до 20 декабря должен состоятся переход органов управления на натовскую систему. Америка увеличила военную помощь, Британия собирается увеличить количество миссий, инструкторов, военную помощь. Командующим сухопутными войсками Канады, которые занимаются в основном помощью в Украине, стал этнический украинец Павло Винник и так далее. Поэтому дела весьма неплохи.

К тому же внутренняя ситуация в стране складывается весьма удачно. Зеленский и его команда получили абсолютное большинство везде. Они имеют моральное, легитимное и легальное право на проведение любой политики. Пусть проводят ту, которую нужно. Потому что они же тоже стоят перед вопросом: а что дальше, какую дальше Украину строить? Они точно не хотят, чтобы продолжалась старая Украина, и хотят ее прикончить. Если они Кличка хотят снять, то точно хотят прикончить всю старую политическую систему. И вопрос в том, что же будут строить эти люди?

Я считаю, что то, что произошло – это был электоральный Майдан. То есть первый Майдан был на баррикадах, второй - был в избирательных кабинках, где люди практически отменили старый политический класс как таковой, за исключением небольших групп симпатиков по ценностям. Например, кто-то - за Россию, кто-то - за ЕС и НАТО в смысле радикальной прозападной политики, которую репрезентуют "Голос" и "Европейская солидарность". И все - конец политическому классу. Умерла УССР. 28 лет она барахталась, и наконец, закончилась. Она была немножко смешной, абсолютно аморальной, коррумпированной и очень-очень скучной, без взлета, без стратегического мышления.

Алексей Арестович: "Тенденции, которые происходят в Вооруженных силах, мне нравятся" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Нас всегда "делали" на стратегиях наши соседи. Та же Венгрия имела последовательную стратегию в отношении законодательства, а мы не имеем никакой последовательной стратегии. Правило всегда очень простое: даже маленькая структура, имеющая стратегию, воюющая против большой структуры, у которой нет стратегии, которая живет по принципу "Не трогайте нас", она всегда на исторических дистанциях выиграет.

У нас люди говорили, что устали от войны. А я им всегда задаю вопрос: а почему россияне не устают от войны последние шестьсот лет?

- Почему? Стратегия такая есть?

- У них есть стратегия, они понимают, для чего им это. Мы 28 лет были государством без стратегии, если не говорить, что последние 128 лет, а если разобраться, то последние 328 лет. Если у нас не появится стратегия, мы обречены. Сейчас в мире закончилась первая война глобализации. Пока пауза. К 2030-м годам произойдет переход основных юго-восточных стран на шестой технологический уклад - будет новая экономика, будет новая волна глобализации. Если Россия найдет к этому времени новую форму империи, и если мы не осознаем свои интересы, если не построим стратегию и не начнем их методично, хладнокровно преследовать, мы проиграем в историческое время России опять.

- Но не видно пока, есть ли у новой команды стратегия. И эта стратегия ведь не сегодня на завтра появится.

- Вот мы и подсказываем изо всех сил этой новой команде.

- То есть все, что вы говорите о Руси-Украине, должно быть некой стратегией?

- Да, для меня это единственная стратегия, которая возможна в данной ситуации. Второй, конечно, остается дрейф, ускоренное движение в сторону ЕС и НАТО. Это тоже приемлемый вариант. Он не приемлем культурно, потому что мы будем растворятся в наднациональных структурах. Хотелось бы сохранить или восстановить ту уникальную задумку, которая закладывалась тысячу лет назад в Киевскую Русь.

- Но возможно ли это?

- Возможно.

- В риторике, в заявлениях нынешней команды вы видите какие-то намеки на политический национализм, о котором вы говорите?

- Один советник, я не помню имя, предложил переименовать Россию в Московию.

- Это шутка, скорее всего.

- Да. Но, тем не менее. Я вижу, что сейчас все стремительно меняется. Пока я могу констатировать следующее: они точно хотят покончить с тем, откуда вышли. Но есть же две мотивации "от" и "к". Вот с "от" у них все в порядке - никогда больше старой системы здесь не будет. "К" - надо очень плотно с ними работать. Людей, которые бы имели внятную стратегию, кроме безусловного сохранения дрейфа в сторону ЕС и НАТО, защиты национальных украинских интересов, которые могли бы обеспечить стратегический прорыв, я не вижу. Но подсказываем им, как можем, на каждом шагу.