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​У Зеленского анонсировали наказание за несогласованные переговоры с Россией

воскресенье, 04 августа 2019, 11:36
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В партии "Слуга народа" выступают за введение уголовной ответственности за переговоры с представителями страны-агрессора (России) не уполномоченными на это Украиной лицами.

Соответствующие изменения в Уголовный кодекс предложил внести будущий народный депутат от партии "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко, передает "Интерфакс-Украина".

"Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок", - сказал Яременко.

Он отметил, что "Слуга народа" выступает за сокращение влияния государства на разные сферы жизни общества, "но там, где государство есть - это внешняя политика и оборона, оно должно действовать очень четко, жестко и уверено".

Яременко избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №215 в Киеве.

Как сообщал "Апостроф", лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, комментируя очередной визит Виктора Медведчука в Москву, заявил, что тот больше не будет представлять Украину на переговорах с Россией.

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