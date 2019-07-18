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У Зеленского отреагировали на новый визит Медведчука к Путину

четверг, 18 июля 2019, 23:59
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Глава политсовета партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, комментируя очередной визит Медведчука в Москву.

"Я хотел бы напомнить, что более года больших обменов не происходило (последний - в декабре 2017 года). А за это время сколько раз Медведчук летал в Москву? Поэтому я не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика и человека, который сможет обеспечить возвращение наших военнопленных и заложников из России и временно оккупированных территорий", - заявил он.

Разумков также отметил, что действия Медведчука являются только рекламой его партии перед выборами.

"То, что мы видим сегодня, к сожалению, это пиар-составляющая избирательной кампании. И я счастлив, что выборы заканчиваются", - добавил лидер партии "Слуга народа".

Как сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин во время встречи с Виктором Медведчуком заявил, что главе Украины Владимиру Зеленскому надо провести переговоры с главарями так называемых ЛНР-ДНР.

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