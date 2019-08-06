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Коломойский хотел устроить на работу в Украине топ-пропагандиста Путина

вторник, 06 августа 2019, 14:40
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Украинский бизнесмен и давний бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Игорь Коломойский заявил, что пытался нанять на работу российского телеведущего пропагандистских антиукраинских шоу Владимира Соловьева.

Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью "РБК".

Он заявил, что "Соловьев должен был работать на "1+1" с 2011 года, контракт с ним был уже почти подписан. Российский ведущий должен был вести авторскую передачу.

"Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже даже обсуждали финансовые вопросы", - заявил Коломойский.

Однако через время журналист сообщил, что возвращается в Россию, поскольку его там "простили". Коломойский отметил, что вел переговоры с ним через его двоюродного брата Александра Шапиро.

Также украинский бизнесмен заявил, что "высоко ценил профессиональные качества ведущего".

"Если с точки зрения пропагандиста, то он номер один", - заявил Коломойский.

Сам Соловьев в комментарии для прессы заявил, что "никаких личных встреч по этому вопросу у него не было", и добавил, что "никаких Александров Шапиро" не знает.

"Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно", — подчеркнул журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский пропагандист Владимир Соловьев публично пожаловался на трудности, возникшие из-за введения новых санкций США против России.

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