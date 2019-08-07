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Зеленский поговорил с Путиным про погибших морпехов: полное видео заявления

среда, 07 августа 2019, 11:27
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным по поводу гибели украинских военных на Донбассе 6 августа.

Об этом сам Зеленский сообщил на брифинге в Офисе президента.

"Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я вас очень прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что свяжется с лидерами Франции и Германии, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Он настаивает на скорейшей встрече лидеров стран "нормандского формата" для обсуждения путей решения конфликта на Донбассе

Также сообщается, что президент провел утром в среду, 7 августа, срочное совещание по ситуации в зоне проведения Операции Объединенных сил. В нем приняли участие начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, секретарь СНБО Александр Данилюк, представители военной разведки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 6 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих.

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