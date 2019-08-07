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Названы фамилии украинских морпехов, погибших под Павлополем

среда, 07 августа 2019, 07:28
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Пресс-служба Военно-морских сил ВСУ раскрыла имена морских пехотинцев, погибших в результате обстрела боевиков 6 августа на Донбассе.

Об этом сообщается на Facebook странице ВМС.

"Вследствие циничного нарушения режима тишины и коварного обстрела в районе выполнения задач военнослужащие одного из подразделений морской пехоты старший матрос Шарко А. В., матрос Рак В. М., солдат Шандра С. И., матрос Курдов В. М. получили ранения несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что Военно-морские силы ВСУ выражают соболезнования близким и родным погибших.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 6 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих.

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