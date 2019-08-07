Звонок убийце: сети бурно обсуждают разговор Зеленского с Путиным про погибших морпехов

Заявление президента Владимира Зеленского о проведенном телефонном разговоре с Владимиром Путиным по поводу убийства четырех украинских военных на Донбассе 6 августа вызвало резкую реакцию в социальных сетях.

Многие блогеры и комментаторы критикуют как сам факт звонка Путину, так и формулировки, в которых Зеленский сообщил о нем.

"Пожаловался Путину, что Путин убивает украинцев", – с сарказмом пишет Михаил Голуб.

"Попросил повлиять Путина "на ту сторону". What? На какую сторону, если агрессор Российская Федерация, и это известно всему миру. Интересно через сколько карлик с имперскими амбициями станет не агрессором, а миротворцем с такими заигрываниями к нему", – спрашивает Анатолий "Штирлиц" Штефан.

У некоторых пользователей новость о звонке Путина вызвала еще более резкое возмущение.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 6 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих.