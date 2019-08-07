RU  UA  EN

среда, 7 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 августа

13:08
Расправа над Оксаной Макар в Николаеве: убийца цинично высказался о матери девушки, видео
13:02
Киллер признался в убийстве звезды российского шансона Михаила Круга: фото и видео
13:01
ЦСКА - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
12:59
Названы ключевые темы для будущего разговора Зеленского с патриархом Варфоломеем
12:55
Белла Хадид и The Weeknd снова расстались - вот почему пара продержалась лишь год
12:42
Звонок убийце: сети бурно обсуждают разговор Зеленского с Путиным про погибших морпехов
12:40
В России автобус снес остановку с людьми: видео момента смертельного ДТП
12:40
Молодая жена нашла способ проучить неряху-мужа: теперь о его грехах знает весь мир
12:31
"Укрлендфарминг" выделил полмиллиона гривен на лечение жителей сел
12:19
Пожар возле метро в Киеве: появилось видео, снятое с перрона и у сгоревших МАФов
12:13
Астрономы показали самую тяжелую черную дыру и назвали ее массу
12:11
Майкла Джексона хотят посмертно лишить именной премии: его честь пытается спасти поп-певец из Австралии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Звонок убийце: сети бурно обсуждают разговор Зеленского с Путиным про погибших морпехов

среда, 07 августа 2019, 12:42
переглянути новину українською

Заявление президента Владимира Зеленского о проведенном телефонном разговоре с Владимиром Путиным по поводу убийства четырех украинских военных на Донбассе 6 августа вызвало резкую реакцию в социальных сетях.

Многие блогеры и комментаторы критикуют как сам факт звонка Путину, так и формулировки, в которых Зеленский сообщил о нем.

"Пожаловался Путину, что Путин убивает украинцев", – с сарказмом пишет Михаил Голуб.

"Попросил повлиять Путина "на ту сторону". What? На какую сторону, если агрессор Российская Федерация, и это известно всему миру. Интересно через сколько карлик с имперскими амбициями станет не агрессором, а миротворцем с такими заигрываниями к нему", – спрашивает Анатолий "Штирлиц" Штефан.

У некоторых пользователей новость о звонке Путина вызвала еще более резкое возмущение.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 6 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

О чем будут говорить Зеленский и Трамп: три главных вопроса

Пять проблем, которые Зеленскому нужно исправить в отношениях с Западом

Первый контакт Зеленского и Путина: поможет ли это приблизить мир на Донбассе

Ни НАТО, ни Евросоюз: где Украина может найти новых друзей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: