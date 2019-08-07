На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

В среду, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел срочные телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за гибели на Донбассе четырех украинских военных. Впрочем, тональность, с которой Зеленский общался с Путиным, если судить по опубликованным фрагментам диалога, только разозлила сеть. Помимо этого, Зеленский провел совещание с силовиками относительно ситуации в зоне ООС и ответа украинской стороны на срыв боевиками перемирия.

"Апостроф" рассказывает все подробности трагедии с нашими бойцами, а также все, что известно о погибших украинских героях.

Гибель в "тишине"

Во вторник, 6 августа Минобороны Украины сообщило о гибели четырех украинских военных на Донбассе: трагедия произошла вблизи населенного пункта Павлополь. Ближе к вечеру появилась первая реакция Зеленского.

"Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом… Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одну атаку на наших военных", - заявил он.

Переговоры с Путиным

Уже утром, 7 августа, стало известно, что Зеленский провел телефонные переговоры с Путиным.

"Я вас очень прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей", – процитировал Зеленский обращение к Путину.

Также Зеленский заявил, что намерен провести переговоры по Донбассу в Нормандском формате.

Позже появились и другие подробности переговоров. Как стало известно, Путин озвучил Зеленскому условия соблюдения мира в лучших традициях пропаганды Кремля. Глава РФ заявил, что Киев должен "исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса",из-за которых якобы гибнут мирные жители.

Также он напомнил Зеленскому, что в Минских договоренностях прописан особый статус для так называемых ДНР и ЛНР, ради которого Украина должна изменить Конституцию.

Зеленский в свою очередь ответил, что не видит оснований для переписывания Конституции.

Вы сделали это вместе!

Тем временем в сети поднялась волна гнева из-за того, что Зеленский в телефонном разговоре был слишком мягок с Путиным. В частности, пользователи отмечают, что Украина не должна просить Путина повлиять на боевиков, она должна требовать, чтобы российские военные убрались с Донбасса.

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Помимо этого, огромный резонанс вызвало в сети письмо Зеленскому от писателя, бывшего военнослужащего ВСУ Эдуарда Литвиненко с позывным "Don". Он резко осудил Зеленского за миротворческую риторику и призвал отомстить за павших героев.

"А теперь, действуй, Верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, Верховный!" – говорится в "письме".

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Как погибли украинские военные и кто они

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что украинские военные находились в окопе, где устанавливали инженерное оборудование, когда враг открыл огонь. Сообщается, что обстрел проводился 82-мм минометом, снаряд из которого попал прямо в окоп. Он также сообщил, что враг сразу же покинул свои позиции, а потому украинские военные не успели нанести ответный удар.

В результате обстрела погибли четверо бойцов 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Вот их фото и имена.

Старший матрос Александр Шарко - 1988 года рождения. Родом из Козелецкого района Черниговской области.

Матрос Владислав Рак - 1998 года. Родом из пгт Козелец Черниговской области.

Солдат Сергей Шандра - 1995 года. Из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области.

Матрос Василий Курдов - из села Анновка Братского района Николаевской области.