Самому младшему был 21 год: появились фото погибших украинских морпехов

В сети опубликовали фотографии погибших 6 августа на Донбассе украинских военных. В результате обстрела со стороны боевиков под Павлополем Донецкой области погибли четыре морпеха.
Фотографии защитников Украины на своей странице в социальной сети опубликовал офицер Анатолий Штефан.
В результате удара боевиков погибли старший матрос Александр Шарко 1988 года рождения, матрос Владислав Рак 1998 года рождения, солдат Сергей Шандра 1995 года рождения и матрос Василий Курдов.
Василий Курдов
Сергей Шандра
Владислав Рак
Александр Шарко
Напомним, что отец погибшего на Донбассе морпеха жестко обратился к Зеленскому.
Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельный обстрел украинских военных боевиками на Донбассе, в результате которого погибли четверо бойцов Вооруженных сил (ВСУ).