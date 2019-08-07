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Самому младшему был 21 год: появились фото погибших украинских морпехов

среда, 07 августа 2019, 14:54
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В сети опубликовали фотографии погибших 6 августа на Донбассе украинских военных. В результате обстрела со стороны боевиков под Павлополем Донецкой области погибли четыре морпеха.

Фотографии защитников Украины на своей странице в социальной сети опубликовал офицер Анатолий Штефан.

В результате удара боевиков погибли старший матрос Александр Шарко 1988 года рождения, матрос Владислав Рак 1998 года рождения, солдат Сергей Шандра 1995 года рождения и матрос Василий Курдов.

Василий Курдов

Василий Курдов

Сергей Шандра

Сергей Шандра

Владислав Рак

Владислав Рак

Александр Шарко

Александр Шарко

Напомним, что отец погибшего на Донбассе морпеха жестко обратился к Зеленскому.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельный обстрел украинских военных боевиками на Донбассе, в результате которого погибли четверо бойцов Вооруженных сил (ВСУ).

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