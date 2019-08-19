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Появилась реакция Нетаньяху на скандал вокруг его жены в Киеве: видео

понедельник, 19 августа 2019, 22:58
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал скандал с его женой, Сарой, которая на церемонии встречи в аэропорту Киева выбросила кусок приветственного каравая.

Об этом Нетаньяху заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Я провожу исторический визит в Украину, но сомневаюсь, что он получил бы такое широкое освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом"… Она (Сара Нетаньяху, - ред.) специально выбрала одежду национальных цветов Украины… именно из уважения к Украине", - сказал Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, во время визита было решено немало практически важных вопросов.

"Если это (скандал с хлебом, - ред.) требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме (речь о представительствах хайтек-агентств, - ред.) и другие важные достижения, ладно, пусть так и будет", - добавил премьер Израиля.

Кроме того, на скандал с Сарой Нетаньяху отреагировала также спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Это было сделано неумышленно и отнюдь не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украине, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT", - сказала Мендель.

Напомним, подробнее о визите Нетаньяху читайте материале "Апострофа": В Украину впервые за 20 лет прибыл премьер Израиля: подробности переговоров, фото и видео.

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