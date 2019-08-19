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Возможен мир: Макрон сделал заявление по Украине на встрече с Путиным

понедельник, 19 августа 2019, 19:58
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил перед встречей с главой России Владимиром Путиным, что существует "реальная возможность" установления мира на Донбассе.

Об этом сообщает AFP.

Также президент Франции Макрон выразил надежду, что саммит "нормандской четверки" может состояться уже в ближайшие несколько недель.

Макрон сообщил, что собирается обсудить "все самые большие кризисы в мире".

"Как потому, что Франция ведет подготовку к саммиту G7, где она председательствует, так и потому, что Россия играет важнейшую роль в урегулировании кризисов", - сказал Макрон.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что ранее разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, и ситуация в Украине "вселяет осторожный оптимизм".

Напомним, подробнее о планах Путина по Украине читайте в материале "Апострофа": В Кремле "подгорает": у Путина есть два сценария решения украинского вопроса.

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