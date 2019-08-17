Известный журналист рассказал о плане Путина по капитуляции Зеленского

Все, что необходимо президенту России Владимиру Путину - это капитуляция украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на слова журналиста Виталия Портникова.

По его словам, Украине не стоит рассчитывать на то, что Россия поддержит встречу мировых лидеров в "нормандском формате" для решения судьбы Донбасса.

Для доказательства своих слов Портников привел цитату помощника президента России Юрия Ушакова, который заявил, что саммит лидеров стран "нормандского формата" должен быть тщательно подготовлен и принести результаты, а проводить встречу "просто так" Москва не хотела бы.

"Эти слова, скорее всего, президент России Владимир Путин скажет своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону (президент Франции - ред.) во время их встречи, которая должна состояться 19 августа. Реплика Ушакова, собственно, именно Макрону и адресована. Французский президент, как и его украинский коллега, в последнее время говорит о необходимости интенсификации встреч в "нормандском формате", - пояснил журналист.

Он отметил, что для Макрона такой саммит - особенно если он состоится по инициативе Парижа - станет демонстрацией усиления политической роли Франции. Ведь когда "нормандский формат" только запускался, предшественник Макрона Франсуа Олланд, по мнению многих наблюдателей, скорее поддерживал федерального канцлера Ангелу Меркель. Но такая роль явно не может понравиться действующему французскому президенту, амбициозность которого хорошо известна.

"Не менее амбициозным является и Владимир Зеленский, для которого проведение "нормандского саммита" - как бы ни завершилась такая встреча - станет доказательством эффективности усилий новой украинской власти о прекращении войны в Донбассе. Ведь таких встреч не проводили уже несколько лет - и могло казаться, что отсутствие результатов непосредственно связано с отсутствием регулярных контактов лидеров", - добавил Портников.

По его мнению, это не так просто потому, что амбиции Макрона или Зеленского - это просто небольшие холмы по сравнению с "Эверестом" амбиций Путина. Журналист считает, что российскому президенту просто не нужно воспринимать всерьез французского или украинского коллег. Каждый из них возглавляет демократическую страну, в которой проводятся регулярные альтернативные выборы. Следовательно, Путин заинтересован в том, чтобы Макрона и Зеленский исчезли с политической сцены, как и их предшественники.

"А Путин, как похоже он убежден, может управлять Россией столько, сколько захочет, ему некуда спешить. И с проведением саммита "нормандской четверки" тоже спешить некуда. Для Путина его участие в такой встрече – это награда тем, кто хотел бы его там увидеть. Макрона он может "наградить" в случае, если французский президент посодействует интенсивному давлению на украинского коллегу, заставит его согласиться на российские условия окончания конфликта. А Зеленского "наградит" за отказ от европейской и евроатлантической интеграции Украины, закрепление за Донбассом особого статуса автономии в составе Украины, отказ от претензий на "русский Крым", - спрогнозировал Портников.

Он не исключил, что ему могут возразить, приведя аргументы о том, что президент Франции никогда не позволит себе требовать от президента Украины отказаться защищать национальные интересы своей страны, а лидер Украины также не пойдет на такую уловку Кремля.

"Но это, в первую очередь, означает, что встречи лидеров стран "нормандского формата" в ближайшем будущем ожидать не стоит. А стоит – дальнейших усилий Кремля по дестабилизации ситуации в Украине. Потому что российскому президенту и его помощникам может показаться, что только ослабление позиций украинского руководства может заставить Владимира Зеленского согласиться капитулировать перед Кремлем. А такая капитуляция и есть именно тот "конкретный результат", о котором говорит Юрий Ушаков", - резюмировал Портников.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил посетить лидера Украины Владимира Зеленского Белый дом, но при этом он упомянул необходимость достигнуть договоренности с главой РФ Владимиром Путиным.