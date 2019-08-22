Надо подыграть: в России раскрыли подлый план Путина по Донбассу

Близкий к Кремлю эксперт, директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков рассказал журналистам о целях страны-агрессора на Донбассе, по его словам, Россия пытается добиться для отдельного украинского региона "настоящего особого статуса" и желательно, чтобы он был закреплен в Конституции Украины.

Об этом он заявил в своем интервью для издания "Актуальные комментарии".

Так, Чеснаков указал, что действующий президент Украины является более удобным для России, поскольку уже пытается предлагать компромиссные варианты относительно требований агрессора, однако этого Кремлю недостаточно. По его словам, Россия не прекратит поддержку боевиков живой силой и вооружением.

"Они вертятся — предлагают особый статус только на переходный период, на 3-5 лет. Или особый статус после полного разоружения ополчения (то есть, никогда). У России задача противоположная — добиться для Донбасса особого статуса. Настоящего, постоянного, твердого. Закрепленного в украинской Конституции и украинских законах четко и безоговорочно", - заявил он.

Журналист Денис Казанский указал на другой тезис из интервью Чеснакова – там, где он говорит о желаниях украинцев относительно Донбасса. Он указал, что кремлевский эксперт прекрасно понимает и практически вслух произносит, что Украине необходимо в первую очередь, чтобы Россия ушла с Донбасса.

"Близкий к Суркову российский политолог Чеснаков… заявил, что задача России - не допустить того, что "хотят на самом деле украинцы", - отметил журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин потребовал от Украины реализовать договоренность об амнистии боевиков и особом статусе Донбасса перед встречей в "нормандском формате" по вопросу урегулирования на Донбассе.