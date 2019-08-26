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Украина, Иран, Гонконг: о чем идет речь в заявлении по итогам саммита G7

понедельник, 26 августа 2019, 22:28
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В заявлении, опубликованном по итогам саммита G7, среди ряда других мировых проблем упоминается Украина и необходимость организации саммита в "нормандском формате".

Соответствующее заявление опубликовал Эммануэль Макрон, президент Франции.

"Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели для достижения ощутимых результатов", – говорится в документе.

Заявление состоит из пяти пунктов. Кроме Украины в нем говорится о торговле, Иране, Ливии и Гонконге.

В частности, G7 призывает к реформам ВТО для усиления защиты интеллектуальной собственности и быстрого преодоления несправедливых торговых практик.

Что касается Ирана, который стал одним из ключевых вопросов саммита, лидеры согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие, и они должны поддерживать региональную стабильность.

В отношении Ливии, G7 призвала к длительному прекращению огня и мирным переговорам.

По протестам в Гонконге, G7 подтвердила существование и важное значение китайско-британской совместной декларации 1984 года по Гонконгу и призвала избегать насилия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп заявил, что "безусловно, пригласил бы" главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 в 2020 году.

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