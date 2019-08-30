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В США назвали неожиданную версию ядерного ЧП под Северодвинском

пятница, 30 августа 2019, 14:31
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В разведке США считают, что взрыв на полигоне ВМС России под Северодвинском произошел при попытке поднять со дна моря ракету, утерянную в ходе предыдущих испытаний.

Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на доклад разведки.

В ведомстве опровергают запуски ракет 8 августа на территории России.

"Произошел взрыв на одном из кораблей, участвовавших в миссии, это вызвало реакцию в ядерном сердечнике ракеты, и в результате произошла утечка радиации", - уточнили американские журналисты.

В докладе не сообщается об угрозе окружающей среде или здоровью местных жителей вследствие взрыва.

Также журналисты отметили, что аналогичная операция проводилась Россией в Баренцевом море в 2018 году. В ней участвовало три судна, которые должны были собрать радиоактивный материал из сердечника ракеты.

В Минобороне РФ отказались комментировать информацию американской разведки.

Как сообщал "Апостроф", ранее немецкие журналисты сообщили, что двое из пяти жертв взрыва под Северодвинском (Россия) погибли не от травм и ранений, а от последствий радиационного облучения.

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